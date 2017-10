Sündinud on uus räpigrupp Mõigu Hirm

Valmis sai tehtud ka video, mis on üles filmitud Kalamajas ning kus lööb kaasa kohalik staarkass Kalamaja August.

"Kalamaja IPA" teeb teemakohaseks nii tõusev trend käsitööjookide tegemisel ja teadlikul tarbimisel kui ka järjest kasvav populaarsus aguli miljöö väärtustamises eestlaste seas.

"Aeg on rahval kaasa rääkida, mida ja mis meile meeldib ning seda me teeme eestlaste kombel lauluga - nii hästi või halvasti, nagu me oskame," ütles Silver Solnask. "Elu läheb järjest huvitamaks nii maitsete maastikul kui ka elukeskkonnas. Ega keegi ei tea täpselt, kuhu me omadega välja jõuame, aga eks see ongi parim osa teekonnast," jätkas Silver täpsustamata, kas räägib muusika tegemisest või elust üldiselt. "Asju, mis endale meeldib ja mis teeb tuju heaks, tulebki ise teha," leidsid autorid.

Loo muusika autor on Allan Kasuk, sõnad kirjutas Silver Solnask.