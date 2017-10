ERR.ee video ja fotod: "Terevisiooni" tegijaid rõõmustab uus ja värviline stuudio

Martin Veisman ütles, et uue kujundusega stuudios tundub olevat palju energiat. "Eks me omalt poolt suuname ka seda energiat just nii, nagu on vaja," lisas ta.

Elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi sõnul on nad üritanud kogu aeg võimalikult palju ajaga kaasas käia. "Vaataja näeb ühest ja samast ruumist kahte täiesti erinevat stuudiot, see sünnibki ainult tänu nutikatele lahendustele."

"Ma ootan väga, kuidas see televaatajale paistab, sest meie näeme siit ainult ühte poolt, telerist vaadatakse ikkagi täiesti teise nurga alt," tõdes Veisman.

Katrin Viirpalu tunneb end uues stuudios nagu kodus. "Martinil selle stuudio kogemust varem ei olegi, sest tema alustas alles praegusest hooajast," selgitas ta ja tõi välja, et "Ringvaade" kindlasti rõõmustab suurema stuudio üle. "Nemad saavad kõvasti ruumi juurde."