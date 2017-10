ERR.ee video ja fotod: Dušikabiin on minevik, "Ringvaade" kolib uude stuudiosse

Haruldast vähivormi põdev seitsmeaastane tüdruk vajab raviks 172 000 eurot. Haigekassa ravi ei toeta, kuid mitte krõbeda hinna või isegi selle tõttu, et nad ei usuks konkreetsesse ravisse, vaid et see pole kantud õigesse nimekirja. Asjaomased ei suuda omakorda kokku leppida, kes selle tervishoiuteenuse loetellu kandma peaks.

"Mõte oligi see, et uude stuudiosse mahuks rohkem igasugu katsetusi tegema," tõi Karmel Killandi välja uue stuudio plussid.

Grete Lõbu tõdes, et tema on telemaja 2. stuudios läinud eetrisse ainult ühe korra, saatejuhtide vahetuse raames. "Ma siis vaatan ringi, üritan leida neid kohti ja pidepunkte ning kohaneda."

"See on minu kodustuudio, kus ma alustasin kunagi Madli Leikopiga saadet “Elust, peast ja paberilt”, seega jõudsin koju tagasi," ütles Marko Reikop.

Uues stuudios võiks saatejuhtide sõnul operaator kaamera taha mahtuda, eelmises pisikeses võttepaigas see võimalik polnud. "See oleks suureks abiks!"

Tegemist on multifunktsionaalse kujundusega, kus vaid mõne liigutusega saab "Ringvaate" kujundusest hommikumagasini "Terevisioon" välimus. Kahel saatel on üks stuudio, kuid välimus on erinev - milline täpselt, näeb juba tuleval nädalal.

