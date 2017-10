Marek Sadama koer jooksis keset Anne Veski kontserti lavale

"Viimane kord, kui ma Annet laval nägin, olid Kuressaare merepäevad. Mul on alati Annega selline emotsioon, et kui ta tuleb, on kõik nii helge. Minu jaoks muutub maailm nii helgeks, kui Anne tuleb lavale ja laulab oma laule. Ma arvan, et sellega on kõik öeldud. Ääretult sümpaatne ja fantastiline artist," kiitis Sadam Veskit Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan".

Samal kontserdil juhtus aga ka koomiline olukord. "Ma olin lava kõrval ja ta kutsus mind lavale, täiesti ootamatult mind endaga laulma. Ma ei olnud sellega absoluutselt arvestanud. Ma läksin lavale ja Leenu oli minuga lava taga, minu grifoon. Poole laulu pealt jalutas lavale ka Leenu ja vaatas Anne poole, et kes see selline on siin," naeris Sadam.

Sadam tõdes, et tegelikult käib lemmik temaga väga paljudel kontsertidel kaasas "Kui see on võimalik, istub ta mul süles ja peab korda, et keegi kontserdilt ära ei läheks," lausus Sadam.

Nüüdseks juba kümne-aastane grifoon jõudis Sadamani varjupaigast. "Minu väga armsad inimesed märkasid seda koera varjupaigas, ütlesid, et lähme vaatame. Ma ütlesin, et mingil juhul ma seda koera ei võta, aga kui me läksime varjupaika, olime me ta juba võtnud ja nüüd on nii jäänud. Me oleme lahutamatud sõbrad," tõdes Sadam.

Muusik väljendas aga kurbust, et koerake temani nii hilja jõudis. "Aeg ei olnud selline, et ma oleksin saanud olla koos temaga terve tema elu, ta on väga kihvt ja huvitav kaaslane. Omajagu arrogantne ja omajagu rahulik," kirjeldas Sadam oma sõpra.

Just Leenule mõeldes on kirjutatud ka Sadama ansambli Sadamasild uus album "Grifoon ja šansoon", mida ta 9. novembril esitleb.