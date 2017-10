La La Ladies lasi välja uhiuue laulu "Kullaga"

Haruldast vähivormi põdev seitsmeaastane tüdruk vajab raviks 172 000 eurot. Haigekassa ravi ei toeta, kuid mitte krõbeda hinna või isegi selle tõttu, et nad ei usuks konkreetsesse ravisse, vaid et see pole kantud õigesse nimekirja. Asjaomased ei suuda omakorda kokku leppida, kes selle tervishoiuteenuse loetellu kandma peaks.

Albumil "Sulle" on 11 lugu, millest üks on venekeelne ja üks inglisekeelne.

"Seda laulu iseloomustavad sõnad ootus, ärevus ja põnevus, mis kaasneb sooviga saavutada kõike kohe ja praegu. See on lugu piiritutest unistustest, kus puudub sõna võimatu," rääkisd La La Ladiese liige Diana Varik. "Meie jaoks pole piire. Me tahame rohkem ja rohkem ning oleme nõus nägema vaeva oma eesmärkide nimel," lisas laulja.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel