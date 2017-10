I Wear* Experiment toob Aasia artistid Tallinna esinema

Haruldast vähivormi põdev seitsmeaastane tüdruk vajab raviks 172 000 eurot. Haigekassa ravi ei toeta, kuid mitte krõbeda hinna või isegi selle tõttu, et nad ei usuks konkreetsesse ravisse, vaid et see pole kantud õigesse nimekirja. Asjaomased ei suuda omakorda kokku leppida, kes selle tervishoiuteenuse loetellu kandma peaks.

Deer MX on Hong Kongis tegutsev duo, mis koosneb Mehhiko juurtega Adriana Falconist ja Miguel Bastidast. Duo toob talvisesse Tallinnasse Lõuna-Ameerika vibe'iga triphoppi ja sügavaid bassilaineid. Artistinime JVNRO nime taga on Seoulist pärit Jun Roh, kes tutvustab oma sooloprojekti, mis on segu chill wave'ist ja elektropopist.

"Tähistame mitu kuud kestnud Aasia ja Euroopa tuuri lõppu ühe korraliku kontserdiga Sinilinnus," sõnas bändiliige Hando Jaksi. "Tegemist on The Asian* Invasion nimelise kontserdiõhtuga, mis saab olema meie lõppeva aasta ainus avalik ülesastumine Tallinnas. Lisaks meile astuvad üles ka Deer MX Hong Kongist ning JVNRO Seoulist," lisas ta.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel