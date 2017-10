Getter Jaani värske muusikavideo tähistab uut algust

""Something Good" on justkui millegi uue algus," kommenteeris Getter ise oma Facebooki postituses. "Mulle meeldis, kuidas me video mõttele lähenesime - kolides."

"Elus on ikka hetki, kus kõik ei lähe täpselt nii nagu soovid ja sellistel hetkedel anname me tihtipeale hästi kergelt alla," selgitas ta loo tagamaid. "Samas teame, et kuskil sisimas on meis ikka olemas see positiivne jõud ja tahe, mis annab meile head energiat, et edasi liikuda."

Muusikavideo autoriks on Mart Vares, video kunstilise poole eest hoolitses Janis Rizhovs.