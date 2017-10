Vanemuises esieetendub lasteooper Marko Matvere käe all

"Guugelmuugelpunktkomm" on lugu sellest, mis hakkab juhtuma, kui mobiil välja lülitub, seisab lavastus tutvustuses. See räägib tüdrukust nimega Juta, kes on maal vanaema juures, sest tema isa on tööl Soomes.

Juta on täitsa tavaline tüdruk, kellel on väike armas merisiga Possu. Kui Possu äkki haigeks jääb ja vanaema Jutat lohutada ja Possut aidata püüab, avaneb äkki uskumatult värviline võlumaailm, kus Jutal tuleb läbi põnevate seikluste võidelda nii kurjade kui kummaliste tegelastega, võita sõpru ja leida julgust. Lõpeb kõik muidugi hästi ja Possugi saab terveks.

"Guugelmuugelpunktkomm" Autor: Imbi Mälk

"Teatri eesmärk lasteooperi pakkumisel on ju kasvatada tulevikuks muusikateatri nautlejaid. Seda tuleb hakata varakult tegema. Muusikateatri vahendid on teistsugused kui sõnateatril ja sõnumi vastuvõtmine saalis nõuab harjumist. "Guugelmuugelpunktkomm" on täis selliseid keerukaid mõttekäike, mis annavad peamurdmist ka täiskasvanutele, seega igal juhul soovitan võtta aega ja minna koos lapsega ooperisse," rääkis lavastaja Marko Matvere.

Ta avaldas lootust, et "Guugelmuugelpunktkomm" meelitab mõne noore inimese muusikateatri juurde.

"Muidu sureb muusikateater välja, kui me seda ei hoia hõõgumas."

"Guugelmuugelpunktkommi" helilooja on Tauno Aints, libreto autorid on Rein Pakk, Aapo Ilves ja Tauno Aints, laulusõnad on kirjutanud Aapo Ilves.

Muusikajuht ja dirigent on Taavi Kull, kunstnik Rosita Raud, valguskujundajad Imbi Mälk ja Andres Sarv, koreograaf Marika Aidla.

Osades Pirjo Jonas või Kadri-Liis Kukk, Simo Breede või Jaan Willem Sibul, Reigo Tamm (RO Estonia) või Oliver Timmusk, Märt Jakobson või Raiko Raalik (RO Estonia), Karmen Puis või Arete Teemets, Merle Jalakas või Sigrid Mutso ja Vanemuise ooperikoor.