Ivo Felt: vahel on filmil nii hea plakat, et töötab lihtsalt igal pool

"Vahel juhtub nii, et on nii hea plakat, et töötab igal pool, sageli juhtub aga läheb sedasi, et plakatid on ikkagi väga erinevad," selgitas Ivo Felt ja tõi välja, et uus film "Pihtimus" ei ole selle koha pealt hea näide, kuna sellel on rahvusvaheliselt üks ja sama plakat.

Võrdluseks on Zaza Urushadze eelmisel filmil "Mandariinid" aga mitmeid erinevaid plakativersioone. "USA plakat on näiteks lihtsalt Eesti plakat, mis on tõlgitud inglise keelde," sõnas Felt ja lisas, et Jaapanis ei oldud sellise plakatiga üldse nõus. "Nemad ütlesid, et plakat peab olema mandariini värvi ning teistsugune, ning nad tulid välja oma lahendusega."

Taani plakatil on see-eest hoopis Ivo Felti enda tehtud foto, mille ta tabas võtete vahelisel perioodil. "Tal ei ole seljas isegi mitte kostüüm, vaid soojendusjope," nentis ta ja tõi välja, et see pilt aga töötas kuidagi ning nad otsustasid seda kasutada. "Selle võtsid tegelt mitmed riigid üles, nende seas näiteks ka Hispaania."

Gruusia plakatil on lähenemine täiesti teine, kuna nende jaoks on Lembit Ulfsakist olulisemad just kohalikud näitlejad.

"Hispaania oli kinolevi poolest "Mandariinidele" kõige parem maa," kinnitas Felt. "Tegemist on aga ikkagi arthouse filmiga, seega kuigi film jõudis kinodesse umbes sajal maal, siis olid need ikkagi enamasti Artise ja Sõpruse laadi kinod."

"Ringvaates" võrreldi ka "Vehkleja" plakateid, mis olid samuti riigiti erinevad.