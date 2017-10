Nuppudega telefonid on jälle populaarsed: kõik vana on uus popp

Nuppudega telefone ostavad Tele2 klienditeenindusdirektori Sirli Seliovi sõnul nii noored kui ka vanad. "Praeguseks on see muutunud ka veidi trendikaks, kuna kõik vana on nagu uus popp," ütles ta ja tõi välja, et selline telefon maksab umbes 60 eurot. "Paljud inimesed kasutavad seda näiteks kalal käies, kuna sellist telefoni ei ole kahju ära kaotada."

Saates tegid Grete Lõbu ja Marko Reikop ka katse, kumb suudab kiiremini saatekülalisele helistada. Lõbu ei olnud veel telefonil klahvilukku jõudnud avadagi, kui Reikop juba kõne oli teinud.

Teise katsena pidid nad saatma sõnumi "Ringvaade esmaspäevast uues stuudios". Eksperiment osutus oodatust keerulisemaks ning Grete Lõbu ei suutnud kuidagi sõnumit saata. Sellegi testi võitis Reikop.

"Turul on nutitelefone üle 80 protsendi," ütles Seliov ja nentis, et hetkel on raske prognoosida, kas nuputelefonid kunagi välja surevad. "Hetkel on need äärmiselt trendikad."