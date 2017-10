Tallinn on tuleva aasta parima hinna ja kvaliteedi suhtega reisisihtkoht

Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson-Cruz sõnas, et sissetulev turism on aasta-aastalt kasvanud ning tõenäoliselt kasvab see tänu värskele edetabelile veelgi. "Meie oleme juba aastaid mõelnud, et miks juba aastaid ei ole Tallinnat valinud parimaks sihtkohaks, kuna inimesed tulevad siia ja on väga rahul," tõdes ta.

"Hinnad on väga head, toidud on paljuski käsitööl valminud, meil on ilusad hooned, konverentsikohad ja spaad, seega tulekuks on põhjust igal aastaajal," sõnas Illisson-Cruz ja pakkus, et turistide hulk võiks tuleval aastal kasvada 25 protsenti. "See tähendab, et vanalinn on suvel veelgi rohkem rahvast täis."

Peterburist pärit turist, kes tähistab igal aastal oma sünnipäeva just Tallinnas, peab seda oma lemmiklinnaks. "Tallinn on mõnus, kodune, soe ja maitsev, magusate lõhnadega," ütles ta ja tõi välja, et esimese asjana ostab ta alati vanalinnast pähkelid ja jalutab ringi. "Inimesed on väga lahked, alati valmis aitama."

Hongkongist pärit turist kinnitas, et sealsed inimesed ei tea midagi Skandinaaviast. "Rääkimata siis veel Tallinnast," nentis ta.