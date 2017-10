Eesti edukaim naismustkunstnik: tänaseni arvatakse vahel, et olen lihtsalt mustkunstniku assistent

Mustkunstnike hulgas on vähe naisi, aga veel vähem eestlannasid, eriti vähesed neist on aga maailma tipus. "Pealtnägija" tutvus 29-aastase Irene Kivastega, kes elab ja töötab Itaalias ning on Eesti edukaim naismustkunstnik.

Kümme aastat tagasi poleks Tartust pärit tüdruk osanud undki näha, et astub üles Itaalia talendisaates. Pärast Kivilinna gümnaasiumi lõpetamist olid Irenel hoopis teistsugused unistused - ta tahtis õppida Ameerikas näitlemist.

"Muidugi me ei räägi mingist kergest asjast, 19-aastane tüdruk Los Angelesse näitlemist õppima," sõnas Kivaste ja tõi välja, et tema plaan oli minna sinna lapsehoidjaks ja siis selle kõrvalt minna kooli. "Ma juba leidsin ühe näitlemiskooli, mis mulle meeldis."

Aga läks teisiti. Enne USA-sse minekut sõitis Irene turismireisile Itaaliasse ja jäi südame kutsel sinna elama. Tema kodulinnaks sai Torino. "Ma jäin sinna sellepärast, et ma leidsin endale armastuse, alguses võtsin siin ka näitlemiskursuseid," selgitas ta ja lisas, et pärast kolme aastat tegi ta katsed, et minna näitlemisakadeemiasse.

Eestlanna tegi kaasa Torino kujutavate kunstide akadeemia mitmes etenduses ja püüdis lõpetamise järel ka näitlejana läbi lüüa, aga mitte eriti edukalt. "Ma osalesin filmides, aga kõik olid väiksed rollid."

Perfektselt itaalia keelt valdava Irene sõnul ei saada tihti alguses aru, et ta on välismaalane, aga see polnud siiski tiheda konkurentsiga filmi- ja teatribisnises läbilöögiks piisav. Tööd otsides sattus ta ühe mustkunstniku assistendiks.

"Käisime tegime ühte tööd Milanos, kus oli kuu aega järjest kolm etendust päevas," sõnas ta ja tõdes, et kohe alguses hakkas ta huvi tundma ning soovis, et keegi näitaks talle mõnd trikki. "Mustkunstnikud on väga armukadedad oma mustkunsti üle, ega nad ei taha sulle midagi näidata."

Pikapeale nägid mustkunstnikud, et Irene on motiveeritud, andekas ja hakkasid assistenti õpetama. Kui eestlanna oli 4 aastat teinud kõva tööd kõrvalosatäitjana, hakkas ta 2016. aastal viimaks täiskohaga mustkunstnikuks.

Irene võttis enda tiiva alla agentuur Masters of Magic, mis on omas valdkonnas üks maailma juhtivaid tegijaid. Näiteks korraldas sama agentuur 2015. aastal mustkunstnike MM-i Itaalias.

Tänu oma oskusele inimesi jahmatada, kutsuti Irene 2016. aastal Itaalia talendisaatesse. "Mulle helistati ja öeldi, et homme hommikul võtad Torinost lennuki, tuled Rooma ja teeme saadet."

Eesti edukaim mustkunstnik pääses küll edasi avavoorust, kuid otsustas saates mitte jätkata. "Ma ei läinud sellepärast, et asi, mida tahtsin järgmises saates näidata, üks teine mustkunstnik näitas selle esimeses saates juba ära," selgitas ta.

Naismustkunstnikud on maailmas haruldus. Mõningal määral on see Irene arvates suletud ring - väiksed tüdrukud näevad ainult mehi maagiat tegemas ja puuduvad eeskujud, kellega samastuda. Tänase päevani arvatakse pahatihti, et ta on kõigest mustkunstniku assistent.

Kui tegemist pole just David Copperfieldiga, siis äraelamiseks peavad mustkunstnikud regulaarselt esinema. Hiljuti oli Irene Sardiinia saarel luksushotelli mustkunstnik, kus tegi igapäevaselt lähimaagiat ja kord nädalas etenduse suurel laval. Siis oli esinemised Berliinis ja järgmisena lausa lennureisil Itaaliast Hispaaniasse.

Lisaks astus Irene sel sügisel ülikooli kommunikatsiooni õppima, aga tema unistused on palju suuremad. Tema üks eesmärke on näiteks osaleda mustkunsti maailmameistrivõistlusel.

Irene treenib ülejärgmisteks mustkunsti maailmameistrivõistlusteks 2021. aastal. Vahepealsel ajal loodab ta saada mõned tööpakkumised ka Eestist, sest kaua ära olnuna on koduigatsus suur.