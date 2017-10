Tallinnas koguneb poolsada naaberriikide puhkpillimängijat

Pärt Uusbergi sõnul on vastloodud muusikateos vaimuliku rahvaviisi seade, kus on juurde tekitatud ka ruumilist atmosfääri. "Kuna koos on palju muusikuid, tekkis mõte mängida natuke ruumiga, mistõttu ostutasin paigutada mõned pillimängijad ka Estonia kontserdisaali rõdudele," ütles Uusberg.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel