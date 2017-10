Julianne Moore on üks režissöör James Tobacki väidetavatest ohvritest

Los Angeles Times avaldas eelmisel nädalal loo, kus rohkem kui 30 naist rääkisid oma ahistamiskogemusest filmirežissööri James Tobackiga. Näitlejanna Julianne Moore avaldas, et oli samuti üks Tobacki ohvritest, vahendas Independent.

Tobacki ohvrid rääkisid, et mees kasutas neile lähenemiseks sarnast võtet, tutvustades end filmirežissöörina ning nimetades kuulsusi, kellega ta koos on töötanud. Seejärel kutsus Toback naisi enda hotellituppa prooviesinemisele.

Pärast Los Angeles Timesi artiklit on oma looga välja tulnud veel ligi 200 naist.

Julianne Moore kirjutas oma kogemusest sotsiaalmeedias, kirjeldades 1980ndatel toimunud olukorda.

"James Toback lähenes mulle 1980ndatel samasuguse stiiliga. Ta pakkus mulle prooviesinemist oma korteris. Ma keeldusin. Kuu aega hiljem tegi ta seda taas, täpselt samal viisil. Ma küsisin, kas ta ei mäleta, et on mulle juba varem sarnaselt lähenenud," kirjeldas Moore.

@GlennWhipp 1 - #JamesToback approached me in the 80's on Columbus Ave with the same language - wanted me to audition, come to his apt.