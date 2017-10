Frankie Animal andis välja uue singli "Misty"

"Pealtnäha veidi depressiivse olemisega, südamevalu lugu "Misty" on tegelikult lugu võitlemisest ja lootusest. Samas usume, et igaüks saab sellest omamoodi isikliku emotsiooni," kommenteeris bändi solist Marie Vaigla.

"Misty" on Frankie Animali kolmas singel sel aastal, eelnevalt on ilmunud "Nightlights" ja "Pretty Late", peagi on oodata ka neljandat singlit. "Tegelikult ongi tegemist kaksiksingli esimese väljaandega. Kui "Misty" on selline veidi nukrama ning salapärasema alatooniga, siis järgmine, "Funny", nagu nimigi ütleb, on täielikult selle vastand," sõnas Marie. "Mõtted liiguvad ka täispika albumi suunas, kuid midagi veel lubada ei saa. Tegutseme rahulikult omas tempos ning ei taha loomingulist protsessi kuidagimoodi survestada," lisas ta.

Bänd rõõmustab fänne novembris ja detsembris kontsertidega. Tulemas on Eesti minituur - kontserdid toimuvad Tallinnas, Pärnus, Tartus, Viljandis.