OTSE kell 18.30: Kui palju inimesi mahub "Ringvaate" tillukesse stuudiosse?

"Meie kutsume teid külla! Meil on "Ringvaate" viimane saade siit Solarise dušikabiinisuurusest stuudiost," rääkis Marko Reikop. "Tahame teha sellise katse, et vaatame, kui palju inimesi siia ära mahub. Meie kõige olulisemad inimesed, need olete teie, head vaatajad. Olge lahked, kui teil on vähegi aega reedel kell 19, tulge meile külla! Sõna otseses mõttes vaatame, kui palju mahub siia "Ringvaate" stuudiosse."

"Ega rohkem teil selleks võimalust ei teki, sest reedel tõepoolest öeldakse siit "Ringvaate" stuudiost viimast korda "Head õhtut!"," lisas Grete Lõbu.

ERR Menu teeb pool tundi enne "Ringvaate" algust stuudio juurest otseülekande, näidates viimaseid ettevalmistusi eetrisse minekuks ning ka seda, kui palju rahvast kohale on tulnud ning kuidas neid stuudiosse mahutama hakatakse.

Alates esmaspäevast, 30. oktoobrist, toimetab "Ringvaade" juba telemajas, uues ja avaras stuudios.