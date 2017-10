Räppar Tiiu meenutas ränka õnnetust: korraks surin ja ärkasin tagasi ellu

"Ma olin haiglas päris pikalt ja mul oli väga palju aega mõelda oma elu üle järgi. Mulle öeldi sõnu nagu ratastool. See ei mõjuta ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt," meenutas Tiiu oma kogemust ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Tiiu lisas, et taastumise periood on teda ka inimesena muutnud. "Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnas oli mul ka selline kogemus, et ma vist korraks surin ära ja ärkasin ellu tagasi. Kogu see taastumise aeg on mind nii tohutult muutnud. Mul on mingitest asjadest, mis varem käisid närvidele, ükskõik. Tulles loomingu juurde, kõik asjad, mis ma olen pärast õnnetust teinud, on sellest mõjutatud," tõdes Tiiu.

Hiljuti avaldas Tiiu uue videosingli "2109", mis on vastuseks kõikidele internetikommentaatoritele, kes oma viha teiste peal välja elavad. Ühe näitena tõi Tiiu oma singli "Bangbang", mis paljude positiivsete reaktsioonide kõrval tõi ka vihaseid kirju ja kommentaare. "See laul oli tunni ajaga viral, see oli igal pool, ma sain nii palju kirju ja kommentaare, sellel oli kohe 100 000 vaatamist. Ma ei oodanud üldse sellist kulutuld. Sellel videol oli päris palju ka negatiivset vastukaja. Tundub, et Eesti inimesed leidsid selle video kommentaariumis koha, kus ennast välja elada," selgitas Tiiu.

Räppar lisas, et on tegelenud muusikaga juba viis aastat ja tema kogemus näitab, et ei ole ainult negatiivsed kommentaarid, vaid inimesed saadavad ka isiklikke vihakirju. "See on sundinud mind ennast toime tulema sellega, et ma ei võta enam südamesse. Sellel ei ole minu kui artisti või isiksusega mitte mingit pistmist. Kui keegi läheb ja kirjutab midagi halba, ütleb see pigem tema kohta, mitte minu kohta. Mul on päris palju läinud aega, et sellist mõttemaailma saavutada," tõdes Tiiu.

Räppar lisas, et teeb seda, mida ise südamest teha tahab. "Mina olen see, kes mina olen. Mina ei muuda ennast selle järgi, mis võiks inimestele meeldida. Ma ei tee muusikat selle järgi, ma ei vali taustu selle järgi," rõhutas Tiiu.