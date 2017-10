ERR Menu soovitab nädala lõpetuseks muusikat, filmi, raamatuid ja loomi

1. Käimas on lapsendamise nädal, mil sellele teemale pööratakse tavapärasest oluliselt rohkem tähelepanu. Ka Eesti lastekirjanduse keskus on oma igalaupäevase perepäeva pühendanud sel korral just perekonnale ja pere leidmisele.

Meil kõigil on kodu ja tõenäoliselt ka perekond – need lähedased inimesed, kellega koos elame. Tavaliselt sünnib laps oma perekonda ning kodust, kus pere elab, saab ka tema kodu. Aga mõnel lapsel tuleb enne pikk tee läbi käia, kui ta päris oma koju jõuab. Perehommikul räägivad lapsendajad Kerli ja Ott Indermitte peredest ja lastest, kelle tee oma kodu leidmiseni on olnud hoopis isemoodi. Loetakse ette lugusid pere leidmisest ning ühiselt suurte ja väikeste raamatusõpradega meisterdatakse.

2. Kino Sõprus toob pühapäeva õhtul ekraanile "Mandariinide" autorite uue filmi "Pihtimus" ning publiku ette astuvad filmi režissöör Zaza Urushadze ja produtsent Ivo Felt.

Isa Giorgi saabub väikesesse mägikülla vaimulikuks. Inimeste kiriku juurde toomiseks hakkab ta külarahvale filme näitama. Peagi ilmneb, et kohalik muusikaõpetaja Lili sarnaneb filmistaar Marilyn Monroega - lähedasem tutvumine naisega paneb endisest filmimehest vaimuliku vagaduse tõsiselt proovile.

Režissöör-stsenarist Zaza Urushadze viimane mängufilm "Mandariinid" nomineeriti Ameerika filmiakadeemia auhinnale ja Kuldgloobusele parima võõrkeelse mängufilmi kategoorias. Lisaks võitis film hulgaliselt auhindu erinevatelt rahvusvahelistelt filmifestivalidelt.

3. 28. oktoobril toimub loomaaias järjekordne suur kõrvitsapidu. Ka sel sügisel said kõik head inimesed oma üleliigsed kõrvitsad loomaaia loomadele kinkida. Kõrvits on üks tänuväärt köögivili, mis maitseb paljudele loomadele. Nüüd on aeg lõpetada kõrvitsahooaeg ühe korraliku kõrvitsapeoga.

Mine loomaaeda sügisesele jalutuskäigule ja saad näha, mida loomad kõrvitsatega ette võtavad: kes kaevub kõrvitsasse, kes veeretab seda kui palli, kes astub kõrvitsa lihtsalt puruks, et mugavam suhu pista oleks.

Kui aga kõht kõrvitsatega maiustavate loomade vaatamisest tühjaks läheb, saab end kosutada maitsva kõrvitsasupiga, mida pakutakse kell 14 elevandimaja ees.

4. 27. oktoobril esineb Tallinnas Rock Cafes sündipopi ikoon Future Islands, kes esitleb Eestis oma kevadel ilmunud stuudioalbumit "The Far Field". Ansambel tõusis suurele areenile 2014. aastal maailmakuulsas teleshows "The Late Show with David Letterman" looga "Seasons (Waiting on You)", mille valisid muusikaportaalid NME, Pitchfork ja Consequence of Sound ning ajaleht The Guardian aasta parimaks palaks.

Värske album on salvestatud koos Grammy võitnud produtsendi John Congletoniga legendaarses stuudios Sunset Sound, kus on salvestanud varasemalt nii The Beach Boys kui ka Prince.

Oma karjääri jooksul on muusikud andnud üle tuhande kontserdi ning uue turnee raames saabub bänd esmakordselt ka Eestisse.