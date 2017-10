Eesti päritolu investor sattus ahistamissüüdistusega uurimise alla

Riskikapitalifirma Draper Fisher Jurvetson (DFJ) teatas, et uurivad firma ühe asutaja Steve Jurvetsoni kohta käivaid ahistamissüüdistusi, teatas Recode.

Firma kõneisik Carol Wentworth lausus, et DFJ palkas advokaadibüroo suvel kohe pärast seda, kui nendeni jõudsid süüdistused Jurvetsoni kohta. "Suve alguses saime teada kahtlustest ühe meie partneri Steve Jurvetsoni osas. Me alustasime kohe iseseisvat uurimist, mis käib siiani," kommenteeris ta.

Siseuurimise avalikustas tehnoloogiauudiste leht The Information, mis avaldas startup firma juhi Keri Kukrali Facebooki postituse, mis hoiatas Draper Fisher Jurvetsoni asutajate eest. "Olukord, millest ma end leidsin, ei olnud tavapärane ja ma pole olnud üheski teises sarnases situatsioonis. Mul ei olnud tagamõtteid, mis oleksid olnud seotud investeeringute või karjääri upitamisega," kirjutas naine, jättes mainimata ühtegi kindlat nime. Kukral täpsustas, et juhtum oli väga personaalne ja kaugeltki mitte professionaalne. Kukraliga on ühendust võtnud ka DFJ advokaat.

Jurvetson ja Kukral pole olukorda lähemalt kommenteerinud.

Eesti juurtega Steve Jurvetson on nii Tesla Inci kui ka Space Exploration Technologies Corpi nõukogu liige. Teda on nimetatud ka Elon Muski lähedaseks sõbraks, DFJ on toetanud mitmeid Muski riskiinvesteeringuid. Jurvetson sai tuntuks investeeringuga Hotmaili enne selle ülesostmist Microsofti poolt.

Jurventson on Eesti päritolu, tema vanemad põgenesid Eestist teise maailmasõja lõpu eel. Steve'i isa Tõnu Jürvetson ja ema Tiiu Männistu tutvusid Kanadas ja abiellusid. Steve Jurvetsoni isapoolne vanavanaisa oli Voldemar Päts, Eesti esimese presidendi Konstantin Pätsi üks noorematest vendadest.

Jurventson üks viimastest prominentsetest riskikapitalistidest, keda seksuaalses ahistamises süüdistatakse. Sarnaste süüdistustega seisavad silmitsi Justin Caldbeck, riskifirma Binary Capital asutaja ja 500 Startups kaasasutaja Dave McClure. Viimastel nädalatel on kümneid ahistamisskandaale tulnud päevavalgele ka Hollywoodis, kus produktsioonifirma The Weinstein Company asutajat Harvey Weinsteini naiste ärakasutamises süüdistatakse.