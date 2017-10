Veidi aega tagasi lõppes Kinoteatri konkurss leidmaks inimest, kes ei ole kunagi teatris käinud. Kuna latt osutus kõrgeks, siis pikendatakse tähtaega kuni 15. novembrini ja lubatakse tööotsijal olla "paaril korral, näiteks klassiekskursiooniga" varem teatris käinud. "Meie eesmärk ei ole niivõrd leida täiesti kultuurikauget inimest, kuivõrd väga vähese teatrikogemusega inimest", selgitas projekti üks algatajaid Paavo Piik.

Esmapilgul võib töökuulutus näida naljana, kuid see ei ole seda. Teatri tegijatel on soov katsetada, mis juhtub inimesega, kes vaatab ühe aasta jooksul ära kõik Eesti kutseliste teatrite lavastused. Neid on kokku umbes 200.

"Arvesse läheb kõik, mis Eesti teatri repertuaaris on - lasteteater, suveteater, sõnateater, visuaalne teater, psühholoogiline teater, tantsuteater. Eestis on väga palju teatrit. Mida arvab neist aga täiesti tavaline inimene? Seda me tahamegi teada," ütles Kinoteatris tegev Henrik Kalmet. "Nii et kui sa oled teatrikauge inimene, kelle senised käigud nendesse majadesse võib üles lugeda ühe käe sõrmedel ja kellele meeldivad hullud väljakutsed, siis tule ja kandideeri Kinoteatrisse tööle," kutsus ta huvilisi üles.

Eksperimendiga tahavad Kinoteatri tegijad anda kõrvalpilgu Eesti teatrifenomenile ning avada teatri tegijate, kriitikute ja vaatajate vahelisi suhteid. Katsetusest sünnib dokumentaalfilm.

Henrik Kalmet ja Paavo Piik käisid ka "Ringvaates", kus rääkisid konkursist lähemalt. Samuti arvasid nad katkendite põhjal ära hinnatud Eesti teatrilavastusi:



Kandideeri:

- kui oled teatrikauge inimene

- vanuses 18-35

- oma arvamusega

- ei karda kaamerat

- armastad hulle väljakutseid

Tähtaeg: 15. november.