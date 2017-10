Moeajakirjad Vogue ja Glamour lõpetasid koostöö vastuolulise fotograafiga

Kirjastuse töötajatelt nõuti koostöö kohest lõpetamist ning juba töös olevate fotode asendamist teiste fotograafide töödega, vahendas BBC.

52-aastane Richardson, kes on tuntud oma vastuoluliste ja julgete tööde poolest, on pidanud korduvalt seisma silmitsi süüdistustega modellide kohtlemise osas. 2014. aastal süüdistasid pmitmed modellid meest seksuaalses ärakasutamises. Richardson on kõik süüdistused tagasi lükanud ning kinnitanud, et austab ja arvestab oma modellidega.

2014. aastal kirjutas fotograaf artikli The Huffington Posti, mis oli vastuseks "interneti kuulujuttudele ja valesüüdistustele". Mees selgitas, et seksuaalse alatooniga fotod on osa tema tööst. "Ma ei ole kunagi pakkunud vastutasuks tööd või kasutanud ähvardusi, et sundida kedagi tegema midagi, mida nad pole soovinud," selgitas fotograaf toona.

Terry Richardsoniga on koostööd teinud paljud nimekad modellid:

It's a new week, happy Monday! ???? @mirandakerr in @purplefashionmagazine #mirandakerr #mirandamonday #terryrichardson A post shared by Terry Richardson (@terryrichardson) on May 9, 2016 at 7:02am PDT

Praeguseks pole Richardsoni kohta tehtud ühtegi uut süüdistust, kuid tema varasemad süüdistused ilmusid taas päevakorda Sunday Timesi artiklis.

Richardsoni esindaja on mehe tööde keelamist kommenteerides öelnud, et Richardson on tuntud oma julgete fotode poolest ning töötab alati kõikide osapoolte nõusolekul. "Terry on pettunud sellest e-mailist kuuldes, sest ta on juba varasemalt kommenteerinud neid vanu juhtumeid," seisis fotograafi ametlikus vastuses.

Kirjastuse Conde Nast International alla kuulub 143 erinevat ajakirja, nende hulgas Vogue, Glamour, GQ, Vanity Fair ja Wired. Firma asepresident James Woolhouse saatis Richardsoni eest hoiatava e-meili laiali esmaspäeval. "Ma kirjutan teile tähtsal teemal. Conde Nast ei soovi enam koostööd fotograafi Terry Richardsoniga. Kõik võtted, mis on juba teostatud ning fotod, mis pole veel avaldatud, tuleks kõrvale heita ja muu materjaliga asendada," seisis üleskutses.

Richardson on aastate jooksul teinud koostööd paljude nimekate modellide ja kuulsustega, nende hulgas Miranda Kerri, Beyoncé, Lady Gaga ja Miley Cyrusega, kes lasi Richardsonil lavastada oma muusikavideo "Wrecking Ball". Cyrus, kes oli videos alasti, on hiljem meediale tunnistanud, et kahetseb seda võtet.