Eesti Laul 2018 võistluslugusid saab esitada veel viimast nädalat

"Kõik on oodatud. Pole vahet, kas sa oled juba kogenud tegija või seni ainult sahtlisse kirjutanud. Peaasi et tood laulu, mis jutustab 180 sekundiga midagi unikaalset, ainult sinule omast," rääkis Eesti Laulu produtsent Mart Normet. "Eesti Laulu mõte ongi selles, et kõik artistid ja kollektiivid oleksid julgelt oma nägu. Nii ongi Eesti Laul üks suur Eesti muusika pidu," lausus ta.

Juba kümnendat korda on kõigil autoritel ja muusikutel võimalus tuua kuulajate ja vaatajate ette oma värsked laulud. Laulude esitamise tähtaeg on 1. november kell 15, aga juba täna saab oma laulu tuua Gonsiori 27 telemaja valvelauda.

