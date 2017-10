Mee-ekspert: Tallinna linna mesi kõlbab vägagi süüa

"Mina analüüsin meeproove õietolmuanalüüsi meetodil. Ma saan selle põhjal kindlaks teha, milliseid taimi mesilased külastanud on, kui nad nektarit koguvad," selgitas Puusepp, lisades, et võrreldes keskmise Eesti meega on Tallinna mesi isegi väga õietolmurikas.

Puusepp ütles, et Tallinna linnas on palju aktiivseid mesinikke.

