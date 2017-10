Svjata Vatra püüdis videosse päikesetõusul hobuseid jahtiva hundi

"Hobusemäng" on Eesti traditsioonis tuntud noorte seltskonnamäng, kus õige paarilise leidmiseks ja kättesaamiseks tuleb end proovile panna. Selles Eesti regivärsilises rahvalaulus on Svjata Vatra ühendanud torupilli ja trombooni juba 2010. aastal, kui lugu esitati Emajõe lodjal purjevarjuteatri etenduses ning seitse aastat hiljem tegi bänd uues koosseisus raadiosingli.

