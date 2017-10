Galerii: Televaatajate lemmikud demonstreerivad kutsikasilmi

Koerainimestele meeldib ehk mõelda, et nende parim sõber ilmutab osavõtlikkust isegi juhul, kui neil pole parasjagu käes maitsvat toidupalakest. Uus uuring kinnitab, et koerte miimika on inimeste vaateväljas viibides tõepoolest mitmekesisem. Täpsemalt saad selle kohta lugeda Novaatoris ilmunud artiklist.

