Näitlejad laulavad novembri lõpus taas Maarja küla heaks

Maarja küla kontsertide traditsioon sai alguse aastal 2002, üsna kohe pärast küla sündi.

Kontserdist saadud tulu on kasutatud väga erinevate vajaduste rahuldamiseks – selle raha eest on ehitatud, muretsetud erinevaid vajalikke asju ning panustatud elanike haridusse ja heaolusse. Vähem tähtis pole nende aastate jooksul saadud avalik tugi ja toetus – tänu kontserdile on Maarja küla juurde leidnud tee erinevad ettevõtted ja eraisikud, kes on küla toetanud talgupäevade, kingituste või muul moel nõu ja jõuga.

Üles astuvad: Maarja küla toetuseks laulavad: Hannes Kaljujärv, Saara Kaljujärv, Ivo Linna, Raivo E. Tamm, Peeter Volkonski, Liis Lass, Katrin Pärn, Karol Kuntsel, Juss Haasma, Priit Strandberg, Imre Õunapuu, Britta Soll, Alo Kurvits, Andres Raag, RAMMM, Mihkel Tikerpalu, Diana Klas, Tanel Jonas, Jaanus Tepomees, Saara Nüganen, Ott Raidmets. Jüri Aarma jt.

Esinejaid saadab bänd Toomas Lunge juhatusel.