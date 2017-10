Finaalis astuvad võistlustulle neo-souli viljelev Nora's Closure, progressiivne Hommage, laulja-laulukirjutaja Inger, jazzilik Mir ja alternatiivse pop-roki esindaja Rainer Ild.

"Tänavune konkurss stiililiselt on kindlasti üks mitmekesisemaid Noortebändi ajaloos," sõnas poolfinaalide žürii esimees ning bändi Avoid Dave eestvedaja Taavi Paomets. Talle jäi sügavalt positiivne mulje noorte entusiasmist ja professionaalsusest. "Tase ja latt on kõrgele seatud ning selle üle on ainult hea meel," lisas muusik ja tõdes, et poolfinaalides sai näha mitmeid ansambleid, keda oma kvaliteedi ja mõtestatuse tõttu on liiga vähe kutsuda lihtsalt "noortebändiks".

"Mind isiklikult üllatas see, et noorte kästiööoskused muusikas niivõrd hästi esile tulid," möönis TMW kommunikatsioonijuht Ingrid Kohtla. Nii mõnigi žüriiliige, kes on teist või kolmandat aastat eksperdivoorus olnud, nentis, et Noortebändi tase aasta-aastalt aina tõuseb. Seejuures lisas Kohtla, et raske on uskuda nõnda kõrget kvaliteeti just kõige noorema sihtgrupi poolt.

Noortebänd 2017 suur finaalgala toimub 11. novembril kell 20.00 Kultuurikatlas. Uksed avatakse kell 19.00.