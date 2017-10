"Hommage on hea bänd, julge bänd. Meile endale meeldib, ma kuulaks neid," naersid bändiliikmed oma muusikat tutvustades ERR Menule.

Bändis musitseerivad Karmo Järv, Kaspar Kluge, Ode Pürg ja Martin Mänd. Kuigi kolme poisi kõrval on ainult üks tüdruk, kinnitasid muusikud, et on ka vabal ajal head sõbrad. "Meie sood ei ole mingiks takistuseks, et teha normaalselt proovi, see ei ole kunagi hakanud häirima, et üks tüdruk ja kolm poissi. Me teeme pigem muusikat," tõdes Martin Mänd.

Pürg lisas, et saab bändipoistega jagada oma muresid ning rõõme ja hea bändi puhul on just see üks tähtsamaid omadusi. "Mina arvan, et järjepidevs ja see, et sa suudad kõikide bändiliikmetega teha seda, mis meeldib ja ühendada oma ideid. Hea bändi edu saladuseks võib pidada seda, et kõik bändiliikmed on omavahel head sõbrad. See aitab väga palju kaasa näiteks lavalisele olekule," rääkisid muusikud.

Bändiproove tehakse praegu umbes kaks korda nädalas ning Kaspar Kluge tõdes, et vanavanemad lubavad lärmakaid proove teha kella üheksani õhtul. "Seni nad saavad kuskile põgeneda sellel ajal," rääkis Kluge.