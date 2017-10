Harvey Weinstein maksis ohvrile vaikimise eest 165 200 dollarit

Perkins ütles Financial Timesile, et allkirjastas mitte avalikustamisele kuuluva lepingu 1998. aastal, kui oli Weinsteini ahistamises süüdistanud, vahendas BBC.

Naine meenutas, et Weinstein oli palunud Perkinsilt massaaži ja meelitas teda voodisse ning seejärel alandas, kui naine keeldus. Perkins lisas, et pidi tihti produtsenti äratama ning mees üritas teda seejärel voodisse tõmmata.

Weinstein on eitanud kõiki süüdistusi, mis puudutavad vastu tahtmist peale surutud seksuaalvahekorda.

Perkins rääkis, et esitas Weinsteini vastu süüdistuse, kui veel üks mehe naiskolleeg oma ahistamiskogemustest rääkis. Mõlemad naised taotlesid hüvitist ning said kahe peale 330 500 dollarit. Ühtlasi pidid nad allkirjastama lepingu, mis nägi ette, et nad juhtunut ei avalikustaks. Lepingu rikkumise korral nähti ette kahjuhüvitise tagasimaksmist ja muid finantskulusid.

"Seni, kuni nii jätkatakse, ei toimu kunagi debatti selle üle, kui karmid need kokkulepped on ja kui palju on ohvreid," ütles Perkins.

Perkinsi süüdistused sarnanevad mitmete teiste Weinsteini väidetavate ohvritega. Näitlejad Lupita Nyong'o ja Gwyneth Paltrow on samuti rääkinud olukorrast, kus Weinsteind neilt oma magamistoas või hotelliruumis massaaži nõudis. Näitleja Rose McGowan on varem avaldanud, et sai Weinsteini käest 1997. aastal toimunud intsidendi eest kompensatsiooniks 100 000 dollarit.

Weinstein on ametlikult olukorra pärast vabandanud ning teadvustanud, et on põhjustanud palju valu. Samas on produtsent öelnud, et mitmed tema pihta käivad süüdistused on valed.

Weinsteini puudutavad süüdistused on hetkel kriminaaluurimise all.