Tommy Cash ja Winny Puhh annavad ühise kontserdi

Winny Puhh on Eesti üks omapärasemaid punk-rock-metal-folk ansambleid, kes astub detsembri algul üles erishow'ga. Nemadki on jõudnud välislavadele - 2014. aasta algul esinesid nad tuntud moelooja Rick Owensi uue kollektsiooni esitlusel.

Tommy Cash on teinud ajalugu Eesti muusikamaastikul ning kogunud märkimisväärset tuntust rahvusvahelisel areenil. Üle pika aja annab ta Tallinnas täispika live kontserdiga, kus tulevad esitlusele ka uue plaadi senikuulmata lood. Tommy on lubanud enne üritust välja tulla ka uue singli ning videoga.

