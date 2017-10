Kalle Sepp: Georg Ots ütleks, et mine kooli, poiss

"See on väga eriline hääl, seal on nii palju värve ja kõlasid. Ma ikka matkima ei hakka Georg Otsa," kirjeldas Sepp ettevalmistust Georg Otsa kontsertideks, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Kontsertidel tulevad ettekandele Otsa kuulsaimad lood. Kalle Sepp esitab publiku ees "Tõotuslaulu" muusikalist "Mees La Manchast". "Ma arvan, et ta ütleks, et poiss, mine kooli ja hakka õppima. Mul on veel natukene aega detsembrini. Käib tihe töö ja proovid käivad koos orkestriga, klaverisaatjaga ja võtan ka hääleseadjalt nõu," tõdes Sepp.

Muusik lisas, et naudib eriliselt orkestriga proove. "Suurel orkestril on täiesti teistsugune võlu, kogu aeg nägu naeratab peas, see on nii vinge," rääkis Sepp.