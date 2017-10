Loovjuht Joel Volkov: toome Rakvere erilise jõulupuu Tallinna

"Kui neid lugeda, siis need seosed tegelikkusega on nii kohalikud naljad, et tihtipeale on see kummalisest kummalisem," kommenteeris Volkov hüüdlauseid, millega piirkonnad silma püüavad paista, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Kui Maardu reklaamib end lausega "Julge erineda", siis Rakvere slogan on "Väge täis". Rakvere linn on juba aastaid paistnud silma ka erilise jõulupuuga, millest on kirjutanud nii The Guardian kui ka Huffington Post. "Ei juhtu tihti, et üks väike linn üldse analoogsete väljaannete veergudele kohaliku skulptuuriga jõuab. Minu vaatenurgast on see äärmiselt kahetsusväärne," kommenteeris Volkov otsust Rakvere eriliste jõulukuuskede traditsioon lõpetada.

Volkov ütles, et tema süda tilgub verd, et Rakvere kuvand koalitsioonileppe tõttu kannatada saab ning traditsioonilised jõulupuud keskväljakule tagasi tuuakse.

Volkov usub, et erilised jõulukuused tuleks hoopis pealinna tuua. "Tallinn on esimene linn, kuhu Euroopas jõulukuusk püstitati ja tõenäoliselt kogu maailmas. Ma arvan, et siia ta sobiks eriti hästi, rakverelased loobuge palun, me võtame selle Tallinnas avasüli vastu," ütles Volkov.