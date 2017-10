Pärnust saab novembris Eesti tantsupealinn

Üle-eestiliste tantsupidude algataja Ullo Toomi sünnist möödub sellel sügisel 115 aastat. Anna Raudkatsi tantsuselts koos tema õpilase Ilma Adamsoniga korraldavad sel puhul Pärnus võistutantsimise ja kontserdi.

Laupäeval, 4. novembril kell 14.00 algab Pärnus, Paikuse spordikeskuses Ullo Toomi tantsude võistutantsimine. Võistlusel osaleb 27 tantsukollektiivi üle Eesti, kokku üle 400 tantsijaga. Foto: Ullo Toomi moldpilli mängimas

Pühapäeval, 5. novembril kell 17.00 saab Pärnu kontserdimajas kaasa elada kontserdietendusele "Tantsutark", kus astuvad üles tantsuansamblid ja kollektiivid tervest Eestist, muusikud, koorid ja noored näitlejad Pärnust.

"Eesti tantsurahvas tahab mälestust tantsutargast Ullo Toomist elavana hoida – seepärast koguneme 4. novembril Pärnusse, et koos tantsu lüüa," ütles tantsupedagoog Roland Landing. "Täname kõiki, kes meid võistutantsimise ja suure kontsertetenduse teoks saamisel abistavad," lisas Landing.

5. novembri kontserdietendusel "Tantsutark" esinevad tantsuansamblid Sõprus, Kuljus, Leigarid, Tantsutallad, Anna Raudkatsi tantsuselts, RTJ, Taidelaid, Kohvilähkrid, Viljandi gümnaasiumi segarühm Hebe, RU-LE-ME.

Etenduse sees esinevad eelmisel päeval Ullo Toomi tantsude võistutantsimise võitnud tantsukollektiivid.

Kaasa teevad Pärnu kammerkoor ja segakoor Endla. Lisaks löövad kaasa Endla noortestuudio näitlejad, Julius Koppel ja sõbrad.

Tantsupeomuuseumi eestvedamisel on valminud Ullo Toomi vahakuju, mida esitletakse Pärnu Kontserdimajas 5. novembril.

Ullo Toomi (14.09.1902-26.11.1983) oli I Eesti mängude liikumise üldjuht. Just neist mängudest kasvaski välja tantsupidu. Toomi kogus ja kirjeldas rahvapärimuslikke tantse. Ta koostas raamatud "Valimik eesti rahvatantse" ja "Eesti rahvatantsud". Viimast kutsutakse ka "tantsupiibliks" ning see on tänaseni tantsujuhtidele esimeseks õppematerjaliks. Ullo Toomi on loonud mitmeid rahvapärimusel põhinevaid tantse, näiteks Kosjatants, Kolhoositants, Tuisuline.