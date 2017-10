Vaata üle: reklaamimaailma tipptegijad

"Head ja suvalist reklaami eristab see, et hea reklaam annab midagi, ta ei küsi sinu raha kohe, vaid pigem räägib oma loo ja siis sa teed ise selle järelduse, mida see soovib. Ta annab sulle juurde," ütles Lužkov ETV saates "Ringvaade".

Käesoleval aastal jõudis üle 11 aasta Cannes Lionsi finalistide hulka ka Eesti töö - Elroni "Lehvita Tiiule" kampaania, kus kutsuti inimesi mööduvatele rongidele lehvitama.

"Cannes Lionsi parimad tööd on nauditavad just seetõttu, et need ei suru midagi peale. Brändid räägivad nende kaudu oma loo ja sa ise vabatahtlikult teed neile sobiva järelduse või muudad oma eelistust. Tihti ei jutusta need lood toodetest või teenustest, vaid sellest, kuidas olla parem inimene. See on tase, milleni me ka Eesti brändid tahame viia," kommenteeris Lužkov.

Rahvusvaheline reklaamifestival Cannes Lions on turunduskommunikatsioonimaailma tippsündmus ja toob igal aastal kokku selle valdkonna tipud. Sel aastal esitati võistlusele 40 000 reklaami üle maailma.

24. oktoobril näidatakse neljas Eesti linnas, Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares just sellel festivalil tunnustatud reklaame eriprogrammis "Cannes Lionsi 2017. aasta parimad reklaamfilmid".