Põhja Konna trummar avaldas oma kolmanda singli "Big Career"

Tegemist on Oti kolmanda singliga, mida saab peagi kuulata tema debüütalbumilt "Not Bad For A Drummer". Nagu albumi pealkiri ütleb, siis Adamson on tegelikult trummar, mängides näiteks Eesti progerocki bändis Põhja Konn. Teda paelub ka muusika kirjutamine ning laulmine. "Big Career" on Ott Adamsoni kirjutatud lugu, kus ta on laulnud ja mänginud ise kõik pillid.

"Big Career" ei ole ainuke sellelaadne lugu. Ott Adamson on avalikustanud ka singlid nagu "Spotlight" ja "Monica". Adamsoni kolmas singel "Big Career", mille sõnad on kirjutatud koostöös bändikaaslase Jürgen Kütneriga, räägib kahe inimese ees olevatest valikutest.

Loo lindistas, miksis ja masterdas José Diogo Neves Crickets Empire stuudios.