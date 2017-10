Aleksandr Šeps: kahel sensitiivil on raske koos elada

Aleksandr Šeps on meedium ja selgeltnägija, kellele tõi ülevenemaalise tuntuse 2013. aastal osalemine TNT populaarses televisioonisaates "Selgeltnägijate tuleproov", kus ta võitis 14. hooaja võistluse. Tõsist konkurentsi pakkus talle teiseks tulnud Eesti päritolu selgeltnägija Marilyn Kerro, kellega mõnda aega ka paar oldi.

Nüüdseks on Kerro ja Šepsi teed lahku läinud. "Kumbki meist nägi oma iseseisvat teed. Kahel sensitiivil on raske koos elada. Kui kõrgem jõud seda tahab, siis ehk kohtume veel kunagi," põhjendas Šeps ETV saates "Ringvaade" ning lisas, et peab ennast õnnelikuks inimeseks.

Šeps tõdes, et telesaates osalemine muutis tema elu täielikult. "Nüüd täidavad seda kohtumised, vastuvõtud, seminarid, telesaated. Lakkamatu keeris," kirjeldas Šeps.

Raha ja armastus

Mees tunnistas, et saates osalejatel on tihti raske väljas käia, sest pidevalt astutakse juurde, et jutule pääseda. "Küsimused on ikka need samad. Inimeste põhilised mured on endiselt raha ja armastus," tõdes Šeps.

Kõige raskem on tema sõnul aga aidata inimesel toime tulla mingi kaotusega. "Inimene ei pruugi omal jõul jalgele jääda. Ma pean oma võiduks seda, kui mul õnnestub enesetappu plaanivat inimest ümber vormindada, ümber suunata.

Siis on see minu võit. Kui ma näen kaotust üle elanud inimest naeratamas, on see suur võit," tõdes ta.

Šeps lisas, et inimesed võivad enda ümber näha tähenduslikke märke kogu aeg. "Märke tuleb vaadata positiivselt, siis on neist abi," selgitas Šeps, kes lisas, et karta ei tasuks ka näiteks musta kassi, sest just see loom märgib muutust elus.

Kuulus selgeltnägija on seda meelt, et kedagi pole vaja milleski veenda, iga inimene avastab kõik ise. "Pidage meeles, et iga inimene on ise oma õnne sepp. Me teeme kõik ise, oma kätega," põhjendas Šeps.

Möödunud nädalal esitles Šeps Tallinnas eesti keeles ilmuvat raamatut "Meedium: Otsides elu mõtet".