Ligi 40 naist süüdistavad Oscari-nominatsiooniga režissööri ahistamises

Ligi 40 naist süüdistavad Tobackit seksuaalses ahistamises, mehe teod ulatuvad umbes 30 aasta taha, vahendas BBC The Los Angeles Timesi.

72-aastane Toback on kõik süüdistused tagasi lükanud ning väitnud, et pole nende naistega kohtunud. "Kui see on juhtunud, siis viieks minutiks ja mul puudub sellest mälestus," ütles Toback.

LA Times on Tobacki väidetavaid ohvreid intervjueerinud. Naiste väitel on mees nende nähes ennast rahuldanud, end vastu ohvreid hõõrunud, neilt ebasobivaid küsimusi küsinud ja teinud ettepaneku endaga magada. "Ma tundin end nagu prostituut, olid pettunud iseendas, oma vanemates ja sõprades. Ma tundin, et ei vääri oma lugu kellegagi jagama," meenutas üks ohvritest.

Toback ütles, et ei ole saanud kirjeldatud olukordades puhtalt tervise tõttu osaleda, sest on juba aastakümneid kannatanud südamehäirete käes.

LA Timesi ajakirjanik James Whipp teatas, et naiste arv, kes temaga Tobacki juhtumi osas ühendust on võtnud, kahekordistus pärast loo avaldamist.

Stsenarist ja režissöör James Toback on saanud Oscari nominatsiooni 1991. aasta filmi eest Bugsy, kus mängisid Warren Beatty ja Annette Bening. Toback on teinud koostööd näiteks Robert Downey Jr-iga filmides "Black and White" ja "The Pick-Up Artist".

Tobacki viimane film kannab pealkirja "The Private Life of a Modern Woman" ning esilinastus Veneetsia filmifestivalil. Filmi peaosas särab Sienna Miller.