Galerii: Maailm valmistub kõrvitsahullusega Halloweeniks

Rakvere koalitsioonilepingusse kirjutatud lubadus tuua mitmel aastal rahvusvahelist tähelepanu pälvinud kuuseinstallatsiooni asemel kesklinna tagasi ehe jõulupuu on tekitanud laialdast vastukaja. Rakvere tulevane linnapea leiab, et koalitsioonilepet on vääriti mõistetud.

Halloween on kombinatsioon paljudest traditsioonidest. 18. sajandist hakkas Iirimaal levima komme tuua ühislõkkelt koju süsi õõnestatud kaalika sees, mis ongi nüüdse kõrvitsalaterna eelkäija. Uskumuste järgi pidi see sümboliseerima esivanemate hingi. Iiri emigrandid kandsid kombe üle Ameerikasse, kus kaalikas asendus kõrvitsaga, mida on palju kergem lõigata ja õõnestada.

31. oktoobri õhtul tähistatakse taas Halloweeni, mille üheks lahutamatuks osaks on kõrvitsad. Kuigi tegemist on pigem ameeriklaste pühaga, on Halloween muutunud üha populaarsemaks ka Euroopas.

