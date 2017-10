Andrus Vaarik käskis Daniel Levil lõpetada naise mängimine ja lihtsalt olla naine

"See oli tore etteaste. Seni etteastetest kõige keerulisem minu jaoks," rõõmustas Viinalass "Vikerhommikus" suure tunnustuse eest enda sõnul kohe topelt.

"See on paroodiasaade ja mida rohkem sa ennast heas mõttes lolliks teed, seda parem. Sa tahadki nagu võimalikult kaugele minna iseendast selle saate jooksul," selgitas ta, et nii saab hea võimaluse vaadata, kuidas erinevates olukordades hakkama saad.

Daniel selgitas, et algul sai ta Andrus Vaarikult pragada, kuna kippus naisrolle liiga üle mängima. "Ta ütles, et ära mängi naist, lihtsalt ole naine. Siis ma mõtlesin, et okei, mis ma nüüd tegema pean? Pean olema naine?" naeris Viinalass. "Tegelikult sel hetkel ma ei saanud veel sellest aru, aga paar nädalat hiljem juba hakkasin vaikselt aru saama, mida see tähendab. Ma ei ole ise näitlemist kui sellist ju üldse õppinudki, aga kui ma justkui publikule tahan näidata, kes ma olen, siis juba eos on tuksis. Pean rohkem lihtsalt kuidagi sisse elama ja olemagi see karakter. Siis ma kiirgan selle karakteri olemust," rääkis laulja.

"Ma pean ennast kohutavaks näitlejaks," tunnistas Viinalass, et on tegelikult näitlemisega oma elus väga vähe kokku puutunud. Siiski ei võtnud saatele jah-sõna ütlemine Danielil kuigi kaua aega. "Ma tegelikult teadsin, et kui mulle see kutse tuleb, siis ma ilmselt lähen ka," meenutas ta, et pidas saadet juba esimesest hooajast väga endale omaseks.