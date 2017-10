Ekskursioon maailma kunstitippu: kui palju maksavad kõige hinnatumad tööd?

Saates kommenteeris maalide sisu ja hinda Haus galerii juht ja omanik Piia Ausman. "Ühtepidi me võime vaadata, et kunsti investeerimine on absoluutselt absurdne tegevus," selgitas Ausman. "Aga kuidagi on kunst, hästi suurelt öeldes, kogu aeg kaardistanud seda inimkonna emotsinaalset ajalugu. Me tahame nagu tajuda oma igavikulist olemust. Ja siis me läbi nende kunstiteoste, läbi ajastute, läbi kellegi filosoofiate ja nägemuste määratleme ennast eksistentsiaalse olendina."

Maailma top10

1. Willem de Kooning "Teisenemine", 1955 (300 miljonit dollarit)

2. Paul Gauguin "Millal sa abiellud?, 1892 (300 miljonit dollarit)

3. Paul Cezanne "Kaardimängijad", 1894-1895 (259 miljonit dollarit)

4. Jackson Pollock "No. 17A", 1948 (200 miljonit dollarit)

5. Mark Rothko "No. 6 (violetne, roheline ja punane)", 1951 (186 miljonit dollarit)

6. Rembrandt "Marten Soolmansi paraadportree" ja "Oopjen Coppiti paraadportree", 1634 (160 miljonit dollarit)

7. Pablo Picasso "Alžeeria naised", 1955 (179,4 miljonit dollarit)

8. Amedeo Modigliani "Lamav akt", 1917 (170 miljonit dollarit)

9. Jackson Pollock "No. 5", 1948 (140 miljonit dollarit)

10. Francis Bacon "Kolm etüüdi Lucian Freud'ist", 1969 (142,4 miljonit dollarit)

Eesti top3

1. Johann Köler "Tatarlanna Mšatka mõisa aias", 1870ndad (172 561 eurot)

2. Konrad Mägi "Capri maastik", 1922-1923 (127 823 eurot)

3. Johann Köler "Hiiu saare talupoeg kirvega / Villem Tamme portree", 1863 (112 000 eurot)