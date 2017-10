Ain Tammesson ja Nemo lõid laineid pürotehnika ja aegumatute lugudega

Ansambel Nemo lõi 1980ndatel laineid nii Eestis kui ka piiri taga, tänavu möödub bändi asutamisest juba 45 aastat. Ain Tammesson tunnistas saates "Hommik Anuga", et tema hing ei kiskunud solistiks ning ta on ennast alati tundnud mugavamalt taustalauljana.

Osa Nemo populaarsusest seisab kindlasti ka Aare Baumeri õlgadel, kes hoolitses lavale jõudva tule, tossu ja paukude eest. Nii mõnedki kardinad esinemispaikades langesid tolleaegse pürotehnika tõttu tuleroaks.

Kõige populaarsem lugu, mida tänapäevalgi kontsertidel küsitakse, on "Petlik õnn". "Hommik Anuga" saates tuli harukordsena esitamisele versioon, kus solisti rollis astus üles Tammesson ning tausta laulis Anne Veski.

Anne Veski tunnistas naerdes, et see on tõesti esmakordselt elus, kui tal tuleb üles astuda Aini taustalauljana. "Ain on oma näoga laulja," sõnas Veski.