Presidendipaari vastuvõtu rõivad valmisid väikeses Obinitsa töökojas

"Muidugi see oli jah, väga närvesööv, nõuandjaid oli palju," meenutas seto rõivameister Margit Mehilane "Prillitoosis". "Aga lõpp-kokkuvõttes me ikkagi Terje Lillmaaga kahekesi selle asja tegime."

Koos valiti värvid, mis omavahel sobivad ning mehe ja naise vahel terviku looks. "Kui naise rõivastuses on seal mingi detail meeste rõivastusest võetud ja vastupidi. Kas või selline pisike detail, et kaabu ümber oli kõlavöö - see oli võetud vöö pealt, see muster. Need omavahel väga hästi sobisid kokku. Väike detail, aga nagu väike rosin seal juures," selgitas Mehilane.

Vahepeal üle 20 aasta Tallinnas elanud Mehilane tuli tagasi Obinitsasse, kust on pärit kogu tema suguvõsa. Nüüd on õmblustöökoda hoo sisse saanud ning ootejärjekord ulatub juba pooleteist aastani, kuna seto rahvarõivaste tegemine on väga suur töö.