Martin Mileiko ilmateadustaja tööst: abikaasa arvas, et olen ära keeranud

Mileiko peab tööd ETV-s heaks õppetükiks elutöös. "Inimene, kes väidab, et ta pole edev, aga on teleekraanil, ilmselt blufib. Samas tahtsin end eelkõige proovile panna. Olen juba 25 aastat edukalt disaineritööd teinud, omas valdkonnas oleme väga tublid. Olen sellises vanuses, et aega jääb üle. Võin end vabalt muudes olukordades proovile panna," meenutas Martin.

"See oli suur saladus," meenutas Mileiko Naistelehele. "Abikaasa kuulis seda alles siis, kui oli vaja juba ekraanile karata. Põhimõtteliselt kukkus istuli. Arvas, et olen ära keeranud," naeris mees.

