Muuseum kinnitab: Donald Trumpil on võltsitud Renoir' maal

USA Chicago muuseum kinnitas, et president Donaldi Trumpi valduses olev Renoir' maal on võltsing ning originaal asub nende kogus.

Ühes hiljutes intervjuus avaldas Trumpi biograafia kirjutanud Tim O'Brien, et tulevane president esitles talle endale kuuluvat maali kui originaali, kirjutab BBC.

Nüüd on Chicago kunstiinstituut avaldanud, et ehtne Pierre-Auguste Renoir' maal "Kaks õde", tuntud ka kui "Terrassil", ripub nende galerii seinal juba viimased 80 aastat.

"Originaalmaal on meie omanduses aastast 1933," sõnas muuseumi esindaja Amanda Hicks. Teose kinkis instituudile inimene, kes selle ise 100 000 dollari eest ostnud oli. "Me oleme uhked ja tänulikud, et saame seda erakordset kunstitööd jagada oma 1,5 miljoni külastajaga igal aastal," lisas Hicks.

Annetuse teinud inimene ostis maali kunstikogujalt, kes sai teose 1881. aastal otse kunstnikult.

O'Brieni väitel on Donald Trump talle korduvalt kinnitanud, et just tema seinal ripub tegelikult originaalteos ning Chicago muuseumis asub võltsing.