Maailma kiireim viiuldaja David Garrett: suudan teosega paremini suhestuda, kui nooti ei vaata

Laval David Garrett enda sõnul midagi pöörast ei tee. "Ma olen väga üksikasjalik, sest laval ollakse muusika ning publiku pärast," selgitas ta ja tõi välja, et tema jaoks on väga oluline, et kõik, mis puudutab repertuaari, oleks ideaalne. "Mis puutub lavaproduktsiooni, siis tahan kasutada taustavideot, et muusikale veelgi rõhku panna."

Kõige muu kõrval omab Garrett ka Stradivariuse viiulit, millega ta küll Eesti kontserdil ei mängi. "See pill on pärit 1716. aastast ning sellel on hea ajalugu, pilli on kasutanud paljud kuulsad viiuldajad," ütles ta ja kinnitas, et ta on uhke, et saab seda pilli nimetada enda omaks. "Hinnasilti ma sellele külge aga panna ei oska."

Kõige keerukam pala Garretti jaoks on Tšaikovski viiulikontserdi kolmas osa, millest ta esitas "Ringvaatele" ka fragmendi. "Suudan teosega paremini suhestuda, kui nooti ei vaata," nentis ta ja tõi välja, et samas ei ole noodi vaatamises ka mingit pattu. "Kui sa ikkagi oled terve elu viiulit harjutanud, siis sul peaks ikkagi olema mingi mälu."

2008. aastal püstitas Garrett Guinessi rekordi, esitates keeruka Rimski-Korsakovi "Kimalase lennu" vigadeta 65.26 sekundiga. See tähendas, et mängida tuli 13 nooti sekundis.