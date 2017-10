Riina ja Jelena hakkasid Skype'i teel üksteisele keelt õpetama

"Me leidsime teineteist vastastikku, sest juhtus niimoodi, et 2016. aasta kevadel esitas Jelena palve oma tuttavale, et ta tahaks suhelda kellegagi eesti keeles, ta elab Narvas ja seal ei ole see väga lihtne," selgitas Riina Kütt ja tõi välja, et talle tegi samal nädalal üks koostööpartner ettepaneku hakata töötama vene keeles. "Kuna ma tundsin, et mul vene keele oskus pole väga hea, siis ma palusin leida ühe inimese, kes oleks valmis ka eesti keelt õppima vene keele õppe vastu."

Kütt selgitas, et kohe kui nad koos tööle hakkasid, oskas Jelena välja tuua, et tegemist on tandemõppega. "Kord me alustame eesti keeles, kord vene keeles, me räägime keskmiselt pool tundi ühes ja pool tundi teises keeles," sõnas ta ja lisas, et kui nad alustasid, siis nad rääkisid iga päev. "Vahele on jäänud aga tihedamaid tööperioode, näiteks selle aasta augustis polnud võimalik kordagi rääkida, kuid praegu suhtleme vähemalt kaks korda nädalas."