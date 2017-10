Pagulaslapsed said Türgis oma Lotte mängutoa

Kogukonnakeskuses Small Projects Istanbul avatud Lotte-teemaline mängutuba kasvas välja koostööst Eesti MTÜ Mondoga, mis on keskuse tööd toetanud juba üle aasta.

Small Projects Istanbul on keskus, mis pakub Süüria peredele turvalist kohta taastumiseks ühiste ürituste, naiste käsitöökursuste ja töötubade, türgi, inglise ja araabia keele tundide ning nõustamisega. Hiljuti uude majja kolinud keskuses tekkis vajadus kõle laste mängutuba muuta sõbralikuks ja turvaliseks kohaks.

Mängutoa avamise puhul oli kohal ka koeratüdruk Lotte ise, sel korral näitlejanna Kadri Toomsalu kehastuses. Lottel aitasid mängutuba avada MTÜ Mondo juhatuse liige Johanna Helin ning Eesti välisministeeriumi arengukoostöö büroo juht Ann Hänni.

Kolmeaastase Galipi ema Dianah ütles, et lastele toob Lotte palju rõõmu: "Ta on nii tore karakter ja lastel on temaga lõbus. Oleme tänulikud, et ta meile külla tuli!"