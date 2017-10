Anne Veskist sai telekanali ETV+ reklaamnägu

Venekeelne telekanal ETV+ avaldas, et nende reklaamnäoks sai popstaar Anne Veski.

"Me tahtsime, et meie reklaamnäoks oleks inimene, kellel on samasugune karakter nagu meie telekanalil - särav, karismaatiline ja avatud," kommenteeris ETV+ peatoimetaja Darja Saar.

Saar avaldas rõõmu, et Veski oli nõus oma näo telekanalile kinkima. "Eestis pole inimest, kes teda ei teaks ja armastaks," ütles Saar.

"Eestis on palju venelasi, mistõttu olen ma rõõmus, et meil on oma venekeelne telekanal," kommenteeris Veski, miks ta oli nõus kampaanias kaasa lööma.

ETV+ alustab reklaamkampaaniat televisioonis, trükimeedias ja suurimates internetiportaalides. Legendaarne laulja on kanali reklaamnägu ka 24. oktoobril algavas kampaanias Maxima supermarketites.

ETV+ alustas tegevust 2015. aasta septembris. ETV+ ei ole pelgalt telekanal, vaid multimeediakanal. Kanali tegevuse aluseks on ristmeedia, mis kaasab erinevaid meediume, andes vaatajatele võimaluse ise aktiivselt osaleda teleekraani, raadio, internetiportaali, videoblogi, sotsiaalvõrgustike, rakenduste ja sündmuste kaudu. Saadete külalisteks ja vaatajateks on kõik, kes peavad Eestit oma koduks ja tahavad riigi arengusse panustada sõltumata oma päritolust ja suhtluskeelest.