Niinemetsa nutidieedi 1. päev: näpud veel ei värise

1. päev: ÄKKI TEISED ÜTLEVAD, MIS TOIMUB

Eile kell 9.00 tegin POINTI lehe vahendusel FB Live ja andsin avalikkusele teada, et nüüd algab nädalaks minu elus nuputelefoni ajastu. Esimene impulss nutitelefon haarata ja Facebooki vaadata oli umbes viis minutit pärast ülekande lõppu - ootasin produtsenti ja mõtlesin: "Huvitav kuidas mul läks, kuidas ma mõjusin, mitu vaatamist mu video juba on saanud, kas kõik mõtted said öeldud, kas saadakse ikkagi aru, et siin taga on suur probleem." Hämmastav, kui palju me vajame välist tunnustust ja otsime väljastpoolt kinnitust pideva õnnestumise kohta. Ühtegi like'i ei olnud mul sellel hetkel toeks.



Eile oli mul kokku seitse tundi autosõitu mööda Eestimaad. Endalegi ootamatult pidasin väga rahulikult vastu. Ei olnud veel võõrutusnähtudest värisevaid näppe ja ei närinud pidevalt huult, peas vasardamas mõtted: "Millal saaks juba Postimeest vaadata, millal saaks juba Postimeest vaadata!" Vaid pigem õppisin mõtteid kontrollima suunatult: "Nii, nüüd on see vaba aeg. Vaata lihtsalt aknast välja. Näe puud on kollased, rohi veel kasvab." Teemasid, millest sõidu jooksul rääkida oli vähem, aga vestlused olid sisukamad.

Taustal aga oli tunda pidevat hirmu: "Äkki ma jään uudistest maha!?!" Eriti, mis puudutab viimast skandaali seoses eksmissiga. Tundus, et kuskil hullult toimub aga mina ei saa osa. Tõesti-tõesti, irooniline, ma tahan kupeldamisskandaalist osa saada!?

Aga inimene on ju kaval ja leiab endale ellujäämisstrateegia, kui keegi nägemisulatuses näppis nutitelefoni, siis kohe ujusin külje alla ja uurisin: "Oh, kuule, sa seda videot oled näinud? Vaata! Trüki sisse see ja see aadress, näita mulle ka, mitu like'i on…." Või siis. "Oh näita, mis pilt, mis uudist sa loed, oo mingi äge video, räägi mulle ka…?" Uskumatu!

Huvi nutiseadme vastu on püsiv. Suutsin endale isegi ära põhjendada, et ma peaks täna võtma iPadi kaasa, et GPS-i kasutad Õnneks sain aru, et see ei ole tegelik vajadus, Eestis saab ilma GPS-ita väga hästi hakkama.

Kokkuvõtteks: Tavapärane kõrvalistme skrollimine pakub valdavalt teemasid suvaliseks smalltalkiks.Õhtu lõpuks sain aru, et tegelikult pääsesin mööda suurest hulgast meediaprügist, millest täna hommikuks absoluutselt kahju pole.

Olen põnevil ja valmis uueks päevaks. Olen valmis uuteks avastusteks, tunneteks, impulssideks ja sõltuvusnähtudeks.

Teie Tõnis Niinemets