Channing Tatum lõpetas koostöö Weinsteini kompaniiga

"Super Mike'i" näitleja Channing Tatum avaldas toetust naistele, kes on Harvey Weinsteini vastu astunud, ning teatas koostöö lõppemisest produktsioonifirmaga The Weinstein Company.

"Vaprad naised, kellel oli julgust vastu astuda ja rääkida oma loost Harvey Weinsteniga, on meie tõelised kangelased. Nad kannavad rasket koormat, et ehitada võrdset maailma, kus me kõik peaksime elama," kirjutas Tatum Facebooki avalduses.

Tatum on teinud Weinsteiniga koostööd filmis "The Hateful Eight". Nüüd teatas näitleja, et katkestab kõik sidemed The Weinstein Companyga, millega koostöös pidi falmima Tatumi uus film "Forgive Me, Leonard Peacock". Film on Tatumi debüüt kaasrežissöörina, kuid mees teatas, et otsib projektile nüüd uut tootjat.

Film räägib ahistamise ohvrist, kes plaanib tappa oma sõpra ning sooritada enesetappu.

"See on võimalus suureks muutuseks, millega me end uhkusega siduda tahame. Tõde on nüüd väljas, lõpetame selle, mida meie suurepärased kolleegid alustasid ja kõrvaldame ahistamise meie loominguliselt maastikult," lisas Tatum oma teates.

The Weinstein Company on viimastel nädalatel pidanud tegelema maineküsimustega, sest ettevõtte asutajat Harvey Weinsteini süüdistatakse mitmetes ahistamisjuhtumites ja vägistamistes. Produktsioonifirma teatas pärast uudise avalikustamist, et Weinstein vabastatakse ettevõtte juhatusest.